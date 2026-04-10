今や当たり前のように連絡手段として日常生活に定着したLINE。2026年4月8日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）はLINE友だちについて特集、芸能人のLINEを通じての人間関係の悩みをとりあげた。「相手が友だちじゃないと思ってたらどうしようと思って」MCの上田晋也さんに「LINE友だち多くて社交的？」と聞かれた俳優の麻生久美子さんは「（LINE友だちの数が）536人」と明かした。周囲からは「多い」の声が。すると麻生