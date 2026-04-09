日本テレビの森圭介アナウンサーの若かりし頃の秘蔵ショットが注目を集めている。昨年１１月に「宅建士試験とＦＰ２級、とりました」と宅地建物取引士とファイナンシャルプランナー２級の２つの資格試験に合格したことを報告し、注目を集めた森アナ。９日にインスタグラムを更新し、「２５年前、新人だった頃のことを思い出す機会があって部屋の掃除をしていたら、その当時に取材していただいた記事が出てきた。ひとこととして