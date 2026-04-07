All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施しました。「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」にランクインした芸能人を指します。それでは、「国宝級イケメンランキングで好きな歴代受賞者」ランキングの結果を紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：