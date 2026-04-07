完全復旧の予定は2052年度。熊本城の復興のため、熊本中央信用金庫が寄付しました。 熊本市役所で行われた贈呈式では、熊本中央信用金庫の岡本浩幸理事長から大西一史市長に寄付金100万円の目録が贈られました。熊本中央信用金庫は熊本地震10年のことし、定期預金「シンボル」を初めて企画しました。集まった預金総額に応じて熊本のシンボル、熊本城復興のために寄付するもので、約3か月で総額43億円が集まりました。寄付金は、