プロ野球・ファームリーグ。オイシックス新潟アルビレックスBCはともに2年前にファームリーグに参加したハヤテベンチャーズ静岡と公式戦で初対戦！2連勝でオイシックスに軍配が上がりました。ともにファームリーグ参加3年目。両球団の公式戦・初の対戦は、雨のハードオフエコスタジアムでした。オイシックスの先発は、開幕投手もつとめたエース・高田琢登。持ち味の打たせ