骨折した母の退院祝いに、奮発して贈った最新の歩行器。しかし、母は一向に使おうとしないのです。「外で元気に歩いてほしい」という私の焦りは、いつしか苛立ちへ変わってしまって……？ 筆者の友人が、体験談を語ってくれました。 自立を願って贈った、最新の歩行器 一人暮らしで骨折し、入院していた母が退院しました。 もともと買い物以外は外に出ない出不精な母。 私は母の筋力の衰えを心配し、ネットで必死に調べて、