【モデルプレス＝2026/03/30】元乃木坂46で女優の若月佑美が3月29日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿のドラマのオフショットを公開した。【写真】31歳元乃木坂46「絵画の女神のよう」教会で撮影された純白ウエディングドレス姿◆若月佑美、ウエディングドレス姿公開MBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に出演している若月は、「＃ドラマすくすく いよいよ佳境に入りそうですね」とコメント。教会