【ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー】 【ドリームトミカ SP いないいないばあっ！ スーパーワンカー】 5月中旬 発売予定 価格：各880円 タカラトミーは、ミニカー「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ！ ワンワンカー」と「ドリームトミカ SP いないいないばあっ！