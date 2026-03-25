スタジオパーソルでは、「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を聞いたのは、歌い手のAdoさんです。2020年『うっせぇわ』でメジャーデビューすると、その圧倒的な歌唱力で瞬く間に注目を集め、YouTube公式チャンネルにおけるミュージックビデオの再生回数は4億回（2026年2月時点）を達成しました。現在23歳にして2度のワール