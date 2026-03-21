大谷翔平はパドレス戦前にファンへボールをプレゼント

羨望の声が集中した。ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打だった。快音は聞かれなかったが、試合前の“神対応”が「スターすぎる」などと話題になっている。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）後、初となる打者での実戦。第1打席は三飛、第2・3打席は三振に打ち取れて3打数ノーヒット。6回に第4打席が回ってきたところで交代を告げられた。

その試合前には気温41度の猛暑の中で行われたキャッチボールを行って調整。その後、大谷は使っていたボールをファンへ投げ入れた。ボールをゲットした青年は「Ohhhh！」とガッツポーズ。続けて、もう1つボールをファンへプレゼント。クラブハウスへ戻る際も通路でサインを書いた。

大谷がとったサービスにSNS上のファンも反応。「幸せなファン」「試合前なのに優しいなぁ」「やはり人気者ですよね」「世界中がありがとう」「ファンサ神すぎる」「MVP級のサービス精神」「その場にいた人全員勝ち組すぎる」「私も参加したい」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）