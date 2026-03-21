Snow Manの佐久間大介、NCTの中本悠太が21日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開御礼舞台あいさつに登壇した。韓国で2日間、18回の舞台あいさつを行ったことを振り返った。【全身ショット】レザーのロングコートで颯爽と登場したSnow Man・佐久間大介本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出