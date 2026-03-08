野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでのオーストラリア代表戦に臨む。両チームともに現在2勝0敗。同日の試合でチャイニーズ・タイペイが韓国に勝利し、侍ジャパンの準々決勝進出は決まったが、今日の試合で勝利すると1位通過も確定となる。なお、この試合はWBCでは初めて、天皇陛下が観戦される「天覧試合」とし