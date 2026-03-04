旧統一教会に対する解散命令請求を巡り、東京高裁は4日に「極めて悪質な不法行為があった」として解散を命じる決定を出しました。東京高裁前からフジテレビ社会部・野粼智也記者が中継でお伝えします。4日午前中に解散命令が出されてから、先ほど清算人とみられる関係者が教団本部に訪れるなど清算手続きが急速に進んでいます。旧統一教会を巡っては高額献金などが社会問題となり、東京地裁が2025年3月に解散を命じました。