善意に金額は関係ないが、今回は桁違いだ。2月19日、大阪市は個人から21キロの金塊が寄付されたことを発表した。【写真】大阪市が受け取った5億7,700万円相当の金塊ここ数年で金の取引額は高騰を続けており、高価買取に期待して金のアクセサリーを手放す人も。中には金歯まで手放す人も現れている。金1g当たりの国内価格は2月20日午前の時点で約27500円。今回の金塊は2月20日時点で約5億7700万円に相当する。身元不明者による