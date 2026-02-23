「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」日本代表「侍ジャパン」は23日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」を行う。試合前にはサブグラウンドで投手陣がミーティングを行うと、アドバイザーのダルビッシュ有投手、菊池雄星投手、菅野智之投手が姿を見せ、ファンが殺到した。豪華共演となった。ダルビッシュは14日から宮崎合宿に帯同。菅野と菊池は22日からチームに合流した。この日は侍ジャ