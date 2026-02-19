埼玉県越谷市の児童相談所で、入所中の10代の女性に性的暴行を加えたとして、男性職員が逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、越谷児童相談所の職員・清水龍一容疑者（28）です。清水容疑者は去年12月、自身が勤務する越谷児童相談所で、入所中の10代の女性に複数回にわたり、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、先月11日、児童相談所の別の職員から「入所している児童が職員と性行為をし