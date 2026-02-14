カンボジアの当局は、南部で10日、特殊詐欺に関与したとみられる「日本人を含む外国人ら800人を拘束した」と発表していましたが、実際には日本人がいなかったことが分かり、発表内容を修正しました。カンボジアの捜査当局は、南部シアヌークビルで10日、特殊詐欺拠点とみられるカジノ施設を摘発し、「日本人やアメリカ人、中国人など外国人らおよそ800人を拘束した」と発表していました。しかし、現地の日本大使館が事実関係を確認