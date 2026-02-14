「ドラマといえば、医療モノ、刑事モノが多いですが、出版モノがそれに次ぐドラマのジャンルになりつつあります。一度は編集者役を演じたことがある、という俳優も多いのではないでしょうか」【写真】そっくり！主演ドラマで編集者を演じる菅田将暉の実の弟と話すのはドラマウォッチャーのカトリーヌあやこさん。出版ドラマが多いワケ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）、『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪