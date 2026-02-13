バレンタイン目前。「手作りしたいけれど、時間がない……」というときに頼りたいのが、混ぜて固めるだけのチョコレート菓子。湯せんで溶かしたチョコに材料を混ぜ、冷やせば完成。さわやかなレモンの香りとほろ苦さが、甘いチョコにほどよいアクセントを添えてくれます。切り分けやすく、ばらまき用にも重宝しますよ♪『レモンチョコバー』のレシピ材料（21×16.5×高さ3cmのバット1個分）製菓用チョコレート（ビター・なければ板