ミラノ・コルティナ五輪で自身4度目の大舞台に挑む、スキージャンプの高梨沙羅選手（29）。2月7日（現地時間）の個人女子ノーマルヒルで13位、10日の混合団体では、この種目初となる銅メダルを獲得した。15日には個人女子ラージヒルが控えている。【写真多数】「きれいすぎ！」大胆なタンクトップ姿で“愛用メイク品”を公開したことも…高梨沙羅のメイクの変遷を写真で一気にみる4度目の五輪出場となる高梨沙羅©時事通信