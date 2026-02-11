菅野のメジャー2年目の挑戦の行方も注目されそうだ(C)Getty ImagesオリオールズからFAとなり去就が注目されていた菅野智之がナ・リーグ西地区のコロラド・ロッキーズの入団が決定したと同球団の公式Xが配信した。【動画】この邪悪なスプリット！菅野がエンゼルス打線に快投を見せたシーンESPNのジェフ・パッサン記者のXによると単年で510万ドル（約7億8000万円）。ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドは標高1600メートルの