Jリーグは26日、来月から開催される明治安田Jリーグ百年構想リーグに関する公式記録の取り扱いについて発表した。明治安田Jリーグ百年構想リーグ(特別大会)は各記録とも独立した別大会の公式試合として扱われるという。仮にJ1リーグ通算出場99試合の選手が、明治安田J1百年構想リーグに1試合出場した場合、J1通算100試合出場とは扱われず、J1リーグ通算出場99試合、明治安田J1百年構想リーグ1試合と記録される。他に、J1リー