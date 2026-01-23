E&Iクリエイション株式会社は、富士フイルムXマウント用の交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8」に、鏡筒全体をシルバー仕上げとした「Silver Limited」モデルを追加。1月23日（木）に発売した。希望小売価格は2万7,000円。 装着イメージ フォーカスリングの色が選べる従来モデルと異なり、鏡筒全体をシルバーカラーで統一した。特に富士フイルムXシリーズのボディとの親和性を重視