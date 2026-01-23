E&Iクリエイション株式会社は、富士フイルムXマウント用の交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8」に、鏡筒全体をシルバー仕上げとした「Silver Limited」モデルを追加。1月23日（木）に発売した。希望小売価格は2万7,000円。

装着イメージ

フォーカスリングの色が選べる従来モデルと異なり、鏡筒全体をシルバーカラーで統一した。特に富士フイルムXシリーズのボディとの親和性を重視したとしている。

レンズの基本仕様は既存モデルを踏襲。APS-Cサイズのイメージセンサー対応で、35mm判換算で約37.5mm相当の画角を持つ。

レンズ構成は高屈折率レンズを3枚を含む5群7枚構成。

AF駆動にはSTM（ステッピングモーター）を採用。静音かつスムーズなAFで動画撮影にも適しているという。

マルチコーティングにより逆光下でのフレアやゴーストを抑制。フォーカスリングにはダイヤカット加工が施されている。金属製レンズフードが付属する。

対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ 焦点距離：25mm（35mm判換算37.5mm） フォーカスモード：AF（オートフォーカス） 絞り羽根：9枚 レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ3枚含む） 絞り範囲：F1.8-16 最短撮影距離：0.3m フィルター径：52mm 外形寸法：Φ67×33mm 質量：約141g