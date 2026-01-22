Samsungが2026年の夏に投入するとみられる次期折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8」は、画面のシワを目立たなくするために、さまざまな最新技術を導入している模様。その1つが、デュアルUTG（Ultra Thin Glass／超薄型ガラス）構造と報じられています。 ↑画面はもっときれいになりそう（画像提供／Samsung）。 韓国メディアのDealSiteによると、Samsung Displayの新しい折りたたみ有機ELパネルは、最上層だけでなく