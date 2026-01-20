最新のFIFAランキングが発表され、日本は19位となった。依然としてアジア最上位ではあるが、前回より順位を1つ落とす結果となった。FIFAランキングとは別に、代表チームの強さを測る「World Football Elo Ratings」という指標がある。チェスのプレイヤーでもあった物理学者アルパド・エムリック・イロ氏が考案した計算式をフットボールに当てはめたもので、相対評価によって実力を表すために使用される。国際チェス連盟はEloレーテ