ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 介護は「実子」が担うもの...義母の介護をひとりで抱えているママの… 相談 人生 家族 高齢者 タクシー トイレ ママスタ☆セレクト 介護は「実子」が担うもの...義母の介護をひとりで抱えているママの苦悩 2026年1月16日 21時15分 リンクをコピーする 介護は、家族の誰かが静かに背負えば済む問題ではないでしょう。負担がひとりに集中すると、心も体も限界を迎えてしまいそうです。今回届いた投稿は、義母の介護をひとりで抱えているママの苦悩でした。『義母の介護もうムリ。私は身長153cm、義母は161cm。痩せていても、のしかかる体重が腰に負担。トイレも風呂の介助も大変すぎる。一生懸命お世話しても「他人の世話になりたくない」と義母はわがままばかり。旦那は私に任せっぱ 記事を読む