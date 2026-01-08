元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が、8日放送のテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）に出演し、恐怖体験を明かした。長嶋は「明け方にアラモアナパークを歩いていたら、後ろから音がするわけ」と切り出し「パッと後ろを見たら、2メートルくらいの黒人男性が」いたと語った。さらに「“うわ、デカっ！”って言ったら、日本語がわからないと思うんだけど、追いかけてきたの走って。俺も怖くなって逃げたんで