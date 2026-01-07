樋口日奈と池田匡志がW主演を務めるドラマフィル『本命じゃなきゃよかったのに』（MBSほか1月8日（木）スタート毎週木曜深夜1時29分ほか）の主題歌が、yukaDDの「君と雨」に決定し、予告映像も解禁された。 yukaDD 本作は、水谷愛による同名コミックをドラマ化した大人の“沼恋”ラブストーリー。旅行代理店で働く大沼実歩乃（樋口日奈）。6年付き合い結婚も意識していた恋人と別れ、気付けば30歳。そんな実歩乃の会社