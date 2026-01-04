東京・あきる野市で、住宅2軒が焼ける火事があり、火元の住宅の焼け跡から2人の遺体が見つかりました。【映像】現場付近の様子3日、あきる野市山田の住宅で「火事です」などと目撃者から通報が相次ぎました。警視庁などによりますと、ポンプ車など23台が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅が全焼したほか、隣接する空き家の一部が焼けました。焼け跡からは2人の遺体が見つかっています。