スタイル抜群のTWICEメンバーの中でも、筋肉がしっかりついていてメリハリのあるジヒョの美ボディは注目の的。デビュー当時は体重のことで事務所に注意されることがあったジヒョですが、そこから約15kgものダイエットに成功したと言われています。そこで今回は、そんなジヒョの美ボディを作った「ダイエットのキーワード」を紹介します。🌼10日間で７kg減量成功。TWICEモモが実践した「過酷すぎるダイエット」サツマイモ＆