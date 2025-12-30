Image: Hallelujah Inc ¤³¤Îµ­»ö¤Ï2023Ç¯5·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ºâÉÛ¤òÁª¤Ö¤È¤­¤Î´ð½à¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î3ÅÀ¤Ï¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ³×ºâÉÛ¡ÖTIDY SLIM¡×¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1Ëü±ß»¥¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ÈÃæ¿È¤¬À°Íý¤Ç¤­¤Æ¼è¤ê