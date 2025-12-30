Çö¤µ¤¿¤Ã¤¿¤Î1.3cm¡£¤Û¤ÜiPhone¥µ¥¤¥º¤Î³×ºâÉÛ¤À¤±¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤·
¤³¤Îµ»ö¤Ï2023Ç¯5·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ºâÉÛ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Î´ð½à¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î3ÅÀ¤Ï¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ³×ºâÉÛ¡ÖTIDY SLIM¡×¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1Ëü±ß»¥¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ÈÃæ¿È¤¬À°Íý¤Ç¤¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤Ä¹ºâÉÛ¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇö¤µ¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡©¸ü¤ß1.3cm¤Î¥¹¥ê¥à¤¹¤®¤ëÀß·×
¡ÖTIDY SLIM¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¤ï¤º¤«1.3cm¤Î¸ü¤ß¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Ëü±ß»¥¤òÀÞ¤é¤º¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ëºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤Î¼ý¤Þ¤ê¤â´°àú¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ê¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»þÂå¤Ë¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»ÅÀÚ¤ê¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷
¡ÖTIDY SLIM¡×¤Û¤É¤Ç¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇö¤¤¤â¤Î¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºâÉÛ¤¬°ìÌ£°ã¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¡£¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¿È¤¬Å¬½ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÇ¼¤á¤ì¤ë¤È¤ÎÄ¹½ê¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»æÊ¾15Ëç¡¢¥³¥¤¥ó20Ëç¡¢¥«¡¼¥É9Ëç¡¢¸°3ËÜ¤¬¼ý¤Þ¤ëÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤â·ó¤Í¤¿»ÅÀÚ¤ê¤Ç»æÊ¾¤ò¼ïÎà¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿3¥«½ê¤¢¤ë¥«¥®¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÂØ¤ï¤ê¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁÞ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤»ëÇ§À¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¥¹¥à¡¼¥º
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºâÉÛ¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡¢¡ÖTIDY SLIM¡×¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢»æÊ¾¤Ï¶èÊ¬¤±¤·¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢L»ú¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤¯¤ÈÃæ¿È¤¬¸«ÅÏ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÜÅª¤Î¼ïÎà¤Î»æÊ¾¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬»æÊ¾¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÀß·×¤Î¹©É×¤Ç²óÈò¡£ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¥Ó¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê»¥»ß¤á¡Ë¤¬¡¢¤ª»¥¤¬¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡£¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤â¥Õ¥é¥Ã¥×¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºâÉÛ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÀÚ¹þ¤ß¤Ï¼Ð¤á¸þ¤¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤º¥«¡¼¥É¤¬È´¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë±ð¤¬½Ð¤ë¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¥ì¥¶¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª
ÁÇºà¤Ï·ÐÇ¯ÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¥ì¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¼Á´¶¤ä¿§¹ç¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¾ð»ý¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤â¤Ì¤«¤ê¤Ê¤·¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯ÅÅ¼§ÇÈ¼×ÃÇ¥·¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥É¤¬ÉÔÀµ¤ËÆÉ¤ß¼è¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£
6¼ïÎà¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖTIDY SLIM¡×¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ï°Ê²¼¥Ú¡¼¥¸¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡Ú¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤Ä¹ºâÉÛTIDY SLIM¡Û¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¢¤ï¤º¤«1.3cm¤ÎÇö¤µ¡£
Image: Hallelujah Inc
Source: CoSTORY