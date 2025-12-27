12月19日、西東京市の一軒家で意識不明の野村由佳さん（36）ら親子4人が見つかり、搬送先で亡くなった事件。警察は当初から、無理心中をはかったとして捜査を進めていたが、事件から3日後に急展開があった。【写真】「長男と口元がそっくりの美人なお母さん」黒のブラウスで卒業式に参加する、野村由佳さん。亡くなった”27歳交際相手”の部屋を捜索する捜査員の姿も事件後の家宅捜索で、警察が一家の自家用車から賃貸借契約書