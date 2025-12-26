12月23日、ローソンのオリジナル商品『プラントベースのポルボローネメープル味』を購入したというXユーザーの投稿が波紋を呼んでいる。《見て〜。3店舗目でやっと見つけたのに 賞味期限2ヶ月以上切れてた、、 電話した方がいいかな、、 気付かず8割食べたよ、、》ローソンは「各店舗に注意喚起を行う」12月23日に購入したことを証明するレシートとともに、「賞味期限2025・10・10」と記された商品の写真が添えられていた。