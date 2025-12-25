名古屋が柏MF小屋松知哉（30）を完全移籍で獲得することが25日、決定的となった。複数の関係者によると、近日中にも正式発表される見込みだという。小屋松は京都橘高から14年に名古屋入り。柏には京都、鳥栖を経て22年から加入していた。今季はリーグ2位となったチームの躍進を支え、左サイドで抜群の存在感を発揮。リーグ37試合3得点に加え、日本人リーグトップで2位タイとなる10アシストも記録した。自身はキャリアハイと