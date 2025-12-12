次期「iPhone 18」では顔認証機能「Face ID」の配置が変更されると報じられています。 ↑どうなる、ダイナミックアイランド？（画像提供／James Yarema／Unsplash） 中国のある情報筋によれば、iPhone 18では画面下にFace IDを埋め込むために、デイスプレイに特別な「接合微細透明ガラス」のウィンドウが組み込まれるとのこと。このガラスは、Face IDに使われている「TrueDepthカメラ」の赤外線を歪みなく透過させることがで