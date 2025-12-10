モデルプレス＝2025/12/10】マクドナルドは、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を12月17日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆マクドナルド「グラコロ」史上初、第2弾新商品登場「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える2025年、長年愛されているグラコロをもっと楽しめるよう、グラコロ史上初の試みとして2回に分けて新商品を公開