ファミリーマートは、2025年12月9日から「ファミチキ 黒トリュフ味」(税込258円)を約200万個限定で発売する。◆ファミチキ 黒トリュフ味イタリア産の黒トリュフパウダーを使用した『ファミチキ』の数量限定フレーバー。ファミチキのジューシーな肉汁に、黒トリュフの香りを組み合わせ、ワンランク上の味わいに仕立てた。【発売日】2025年12月9日【価格】239円(税込258円)【発売地域】全国【販売数量】約200万個