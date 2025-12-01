【蠍座】2025年12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?蠍座（10/24〜11/21）部屋の片づけよりも先に「心の断捨離からスタート」12月は、心の最深部へと静かに潜る季節。これまで蓋をしてきた感情や不安と対峙し、それを言葉にして手放すこと。内面を浄化し安定させることで、余計にかかっている出費や暮らしの中での無駄な要素を削ぎ落とし、すっきりとミニマルな日常へと整っていきます。