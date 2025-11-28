都玲華、路上で何度も石井忍コーチの股間をタッチか 文春が不倫疑惑を報道FRIDAYデジタル

都玲華、路上で何度も石井忍コーチの股間をタッチか 文春が不倫疑惑を報道

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 女子プロゴルファーの都玲華の不倫疑惑についてFRIDAYが伝えた
  • 30歳上の石井忍コーチとの交際が文春に報じられた件に、女性誌記者が言及
  • 都は路上で石井コーチの股間に何度も手を伸ばしていたようだ、と述べた
