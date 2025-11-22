ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、今オフにＦＡとなっている選手を「ティア１」から「ティア５」に順位付けし、日本人選手ではポスティング申請を済ませた西武・今井達也投手（２７）が最上位層のティア１、巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）はティア２に選出された。最上位ランクに位置付けられた先発投手の５人のうちの１人となった今井に関しては「日本のエース右腕は平均９０マ