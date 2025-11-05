愛好家たちが丹精込めて育てた菊の展示会が5日から大分市で始まり、色鮮やかな菊の花が会場を彩っています。 【写真を見る】「大分市菊花展」始まる愛好家が育てた400点の菊が会場彩る 大分市菊花展は、菊の魅力を知ってもらおうと毎年秋に開催され、今年で75回目となります。 会場となっている大分市の若宮八幡社には、花卉同好会の会員32人が丹精込めて育てたおよそ400点の菊が展示されています。今年は猛暑の影響で厳しい