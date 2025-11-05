中日・根尾昂投手（２５）が４日にナゴヤ球場で契約交渉を行い、２００万円ダウンの１０５０万円でサインした。今季の一軍登板は、わずか４試合（０勝０敗、防御率７・９４）。投手転向４年目だが、これで１８５０万円→１６００万円→１２５０万円→１０５０万円と３年連続の年俸ダウンとなった（金額はいずれも推定）。契約更改後、根尾は「悔しさが残る１年ですけど、来季は一軍にずっと１年間居続けられるように。２月のキ