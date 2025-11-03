日本初展示！スズキ「e-アドレス」 実用性と安心性を両立した次世代EVスクータースズキは、2025年10月31日から一般公開が始まったジャパンモビリティーショー2025で電動スクーター「e-Address（イーアドレス）」を日本で初展示しました。同モデルは、2025年1月にインドで開催された「Bharat Mobility Global Expo 2025」で発表された二輪BEV世界戦略車の第一弾で、同社の次世代電動モビリティ戦略を象徴する一台として注目を集