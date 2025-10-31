大分県別府市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生し、食事をした4人が症状を訴えました。県東部保健所がこの店を31日、1日営業停止処分としました。 営業停止処分を受けたのは、別府市元町の飲食店「元町バル」です。 県によりますと、10月25日、店でカキを使ったパスタやアヒージョを食べた10代から20代の4人が腹痛や下痢、発熱などの症状を訴えました。 県東部保健所が調べた結果、4人のうち3人からノロウイルス