物価高騰で多くの飲食店が「苦渋の決断」として値上げを発表するなか、「絶対に値上げはしない」と断言する経営者がいる。テイクアウト海鮮丼チェーン「丼丸」の創業者、大島純二会長だ。コメの価格は倍になりながらも、500円（税抜き）という価格を維持できるのはなぜなのか。秘密は、単なるコストカット術ではない、創業者自身の“狂気”とも呼べる商売の哲学と、46年分の「恩返し」にあった。（取材・構成＝フリーライター・堤