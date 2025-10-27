高校ラグビーです。年末年始に大阪の花園ラグビー場で行われる全国大会への出場権をかけた県予選決勝が26日行われ、秋田工業が6年連続73回目の全国大会出場を決めました。12月に東大阪市花園ラグビー場で開幕する全国大会への切符をかけ、26日、秋田市で行われた県予選決勝。今年創部100年の秋田工業と2年ぶりの決勝に臨む秋田中央が対戦しました。序盤から秋田工業が攻め込みます。2番・佐藤良祐がモール