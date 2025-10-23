ＤｅＮＡの左腕アンソニー・ケイ投手（３０）が、来季メジャーに復帰する見込みであることを２２日（日本時間２３日）、米ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者で知られるジョン・ヘイマン氏が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に投稿した。ヘイマン氏の「Ｘ」では「メッツから２０１６年のドラフト１巡目指名された左腕のアンソニー・ケイは、日本での２年間を経て、来季メジャーに復帰する見込みだ。ＮＰＢではゴロ率５７・８％がト