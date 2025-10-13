だれもが憧れる、「すっきりとした暮らし」。でも「ミニマルな暮らしはただ我慢することではない」とミニマリストのNozomiさんは語ります。Nozomiさんは、買うものと買わないものの基準を明確にさせて、我慢せずに暮らしを充実させているのだそう。実際にどういうルールを設けてお金を使っているのか、詳しく聞いてみました。時間を生み出す「時短家電」への投資私にとっていちばん大きな価値があるのは「時間」です。【写真】「多